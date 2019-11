Jaime Filipe Ramos diz que o Programa do Governo é “coerente, ambicioso e adequado”

O líder parlamentar do PSD considera a Programa do XIII Governo Regional, entregue ontem na Assembleia, “coerente com os compromissos eleitorais de ambos os partidos (PSD e CDS”.

Jaime Filipe Ramos considera o programa ambicioso porque traduz um reforço da economia e da criação de emprego e garante “mais rendimentos às famílias e às empresas”.

O Programa do Governo tem “uma componente social bastante firme”, com grande investimento na Saúde, no apoio à natalidade, nos apoios sociais e na habitação social.

O deputado do PSD destaca a “grande sensibilidade ambiental”, nomeadamente em relação às alterações climáticas.

“É um programa coerente, ambicioso e adequado para a Região”, conclui.