Já começou o II festival ‘Rota do Atum’ no Porto Santo

Começou hoje no Porto Santo, o II Festival ‘Rota do Atum’, organizado pelo Grupo ‘Ferpinta’ do Hotel Vila Baleira.

O certame decorre ao longo de toda a semana e tem crescido ao ponto de expandir-se e sair da unidade hoteleira, mantendo o objectivo de divulgar as delícias confeccionadas com o Atum.

Bruno Martins, director da unidade hoteleira, salientou ao DIARIO o vasto programa preparado para dinamizar a iniciativa até ao próximo fim-de-semana, composto por workshops e jantares temáticos.

Nesta II edição do festival dedicado ao atum, destaca a adesão dos restaurantes do Porto Santo, esperando que as pessoas (locais e visitantes) adiram, numa altura em que já se nota mais turismo na Ilha Dourada.

“Efetivamente já temos muitos mais turistas na ilha, quer portugueses (Continentais), quer alemães e ingleses, e isso pode ser muito bom para a promoção deste festival”, referiu Bruno Martins, esperando que seja mais um sucesso e que obtenha os resultados desejados.