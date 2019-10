A Câmara Municipal do Funchal informa que será necessário proceder a uma intervenção “de forma imediata e urgente”, na rede de abastecimento de água do Caminho de São Martinho, esta terça-feira, 15 de Outubro, até às 16 horas, afectando o abastecimento no referido arruamento, bem como na Rua Dr. Pita, Rua Avista Navios e Caminho das Virtudes.