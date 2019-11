‘Inspiring Future’ na Escola Secundária Jaime Moniz

A Escola Secundária Jaime Moniz promove, ao longo do dia de hoje, sessões de esclarecimento aos estudantes através da ‘Yorn Inspiring Future’.

Palestras, expositores com a oferta formativa em cerca de três dezenas de instituições do ensino superior, em Portugal e no estrangeiro, workshops, tudo é dinamizado pela ‘Yorn Inspiring Future’ a todas as turmas do 12.º ano do ‘Liceu’ , bem como aos alunos que frequentam os Cursos Profissionais e Cursos de Educação e Formação.

A ‘Yorn Inspiring Future’ é uma associação juvenil sem fins lucrativos com o objectivo de desenvolver iniciativas na área da educação, trabalhando primordialmente com escolas secundárias e ensino superior, tendo projectos específicos para cada um destes públicos-alvo.

Esta associação pretende proporcionar suporte ao sistema educativo nacional através de projectos inovadores que chegam directamente aos alunos, falando a sua linguagem e ajudando-os na construção do seu projecto de vida e de carreira com consciência das suas capacidades e da realidade à sua volta.

O ‘Inspiring Future’, já na sua sétima edição, é o primeiro projecto e já está estabelecido desde o ano lectivo 2013/2014, actuando a nível nacional em todos os distritos de Portugal Continental em mais de 200 escolas secundárias.

Num formato de roadshow, as feiras realizam-se no próprio espaço da escola, e numa manhã podem acontecer várias actividades paralelas onde os alunos se podem inscrever consoante os seus interesses.

Os programas são construídos juntamente com a escola, por forma a mobilizar toda a comunidade escolar nesta iniciativa.

Uma das dimensões é o espaço reservado aos expositores, com pequenos stands dos parceiros de ensino superior português e estrangeiro. O esclarecimento de dúvidas sobre a dinâmica formativa, custos, residências universitárias e outros aspectos são explicados aos estudantes, por forma a terem um conhecimento mais profundo das instituições.

Também a Universidade da Madeira participa neste evento com a divulgação da sua oferta formativa e com material de apoio.