Zelensky coordena próxima etapa de negociações com enviado dos EUA

O Presidente ucraniano e negociadores de Kiev falaram hoje por telefone com o enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, para coordenar as próximas etapas de um plano de paz para a Ucrânia.

"Acabámos de falar com o representante especial do Presidente dos EUA, Steve Witkoff, a caminho da Ucrânia. O Presidente Volodymyr Zelensky também participou na chamada. O ponto principal é coordenar novos contactos e os próximos passos", escreveu nas redes sociais o principal negociador ucraniano, Rustem Umerov.

No mesmo dia, Zelensky rejeitou publicamente a posição russa sobre a região do Donbass, no leste da Ucrânia, classificando-a como fantasia.

"Nas suas fantasias, gostariam que não existíssemos em território nacional", escreveu o chefe de Estado ucraniano, sublinhando que Kiev vai agir "de acordo com os interesses da Ucrânia", a integridade territorial e a soberania.

As declarações surgiram depois de uma reunião de cerca de três horas entre Zelensky e o homólogo norte-americano, Donald Trump, na Florida, durante a qual ambos indicaram progressos rumo a um acordo de paz, embora tenham reconhecido que subsistem "questões espinhosas" por resolver.

Os dois líderes anunciaram ainda a criação de "grupos de trabalho" entre a Rússia e a Ucrânia para finalizar um eventual acordo "nas próximas semanas", sem avançar datas ou locais.

Do lado russo, o Presidente, Vladimir Putin, afirmou hoje, numa reunião com a cúpula militar, que "a libertação" do Donbass, bem como das regiões de Kherson e Zaporijia, está a avançar "por etapas" e "de acordo com o plano" da operação militar, reafirmando posições que Kiev continua a rejeitar.