“Incoerências notórias e insanáveis” deste Governo Regional serão resolvidas como aquelas que foram resolvidas no governo da geringonça

“O politicamente correcto é das maiores doenças da nossa sociedade”. A opinião é de Gonçalo Maia Camelo, o advogado que já foi adjunto e chefe de gabinete do Secretário de Estado Adjunto da Ministra da Justiça do XV Governo Constitucional no Ministério da Justiça.

Foi manifestada na conversa com Violante Saramago Matos, no penúltimo painel da conferência ‘Madeira 7 Talks’. Diálogo que inevitavelmente resvalou para questões políticas.

Violante chegou a desafiar Gonçalo a responder a “três coisinhas”. Primeiro o caso da Estrada das Ginjas onde o CDS fez uma declaração de princípio contra a asfaltagem. Segundo, a polémica extracção ilegal de inertes na ribeira dos Socorridos, onde Rui Barreto, agora secretário da Economia, também tomou posição admitindo repor a ilegalidade. Terceiro, “como é que o CDS se vai humilhar à jactância de um PSD que o vai triturar na primeira esquina”.

A resposta do advogado ao desafio soou a politicamente correcto, ao admitir que as “incoerências notórias e insanáveis” serão resolvidas tal como foram no seio da Geringonça do anterior Governo de António Costa.