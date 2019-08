‘Incapacitados’ chamados a trabalhar

Durante o ano de 2018, vários beneficiários de subsídio de incapacidade foram fiscalizados, sendo que 23% foram dados como aptos para trabalhar. Conheça mais pormenores sobre a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO na página 5.

No que toca às festas, saiba que a Câmara do Funchal vai trazer James Arthur, a voz de ‘Impossible’, para actuar no dia da cidade. Nas páginas 30 e 31 pode ficar a saber o que é necessário para assistir a este concerto, no dia 20 de Agosto, no Parque de Santa Catarina.

Na grande festa do rali, Bruno Magalhães entrou a ganhar e ocupa a maior mancha gráfica da nossa primeira página. O piloto da Hyundai estabeleceu um novo máximo na prova da Avenida do Mar. Há mais ‘Vinho Madeira’ para saborear hoje. Conheça todas as incidências destas provas entre as páginas 15 e 17.

Nos casos do dia, na página 10, contamos a história do assalto a um banco no Caniçal que rendeu... 17 euros.

Na preparação para as eleições Regionais, fomos falar com Joaquim Sousa, candidato pela Aliança, que afirma “faz sentido renegociar a Autonomia”. a entrevista é para ler nas páginas 22 e 23. Na página 8 falamos da visita de Jerónimo de Sousa à Região a 24 de Agosto e os pormenores que atrasam a lista do PSD, na página 6.

