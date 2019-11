II Conferência do Caminho Real da Madeira realiza-se a 30 de Novembro

A Associação do Caminho Real da Madeira promove, no próximo dia 30 de Novembro, II Conferência do Caminho Real da Madeira, no Fórum Machico. A iniciativa pretende uma reflexão conjunta sobre o potencial deste património madeirense, sendo aberta a todos os interessados.

“A conferência visa agregar conhecimento histórico sobre estes caminhos centenários, perceber os desafios que se apresentam na sua preservação e valorização e apontar caminhos ao futuro do Caminho Real”, refere nota assinada pelo presidente da associação, Miguel Silva Gouveia.

O programa contará com 10 convidados distribuídos por dois painéis.

Programa:

Sábado, dia 30 de Novembro de 2019 | Fórum Machico

09:00 – Recepção dos Convidados

09:15 – Sessão de Abertura

09:45 – Painel I – CONHECIMENTO

Moderador:

Ricardo Miguel Oliveira (DN-Madeira)

Oradores Convidados:

Isabel Gouveia – Curadora do Solar do Ribeirinho (Câmara Municipal de Machico)

João Paredes – Real Associação da Madeira

Domingos Rodrigues – Geólogo (UMa)

Lígia Oliveira – Cofundadora do Projecto ‘Madeira Quase Esquecida’

11:15 – Intervalo

11:30 – Painel II – VALORIZAÇÃO

Moderadora:

Tânia Spínola (RTP-Madeira)

Oradores Convidados:

Eric Schumann – Hoteleiro (GaloMar)

Frederica Gonçalves – Professora (UMa)

Hélder Jardim – Chefe Escoteiros (Agrupamento 101/Santa Luzia)

Octávio Freitas – Chef Executivo (Four Views Hotels)

13:00 – Sessão de Encerramento