Idalino Vasconcelos está preocupado com os actos de vandalismo no Porto Santo

É uma situação que se repete em cada Verão. O Presidente da Câmara Municipal do Porto Santo está preocupado com os actos de vandalismo que ocorrem nesta altura do ano na ilha dourada. “São caixotes do lixo que são despejados em plena rua e sinais de transito que são entortados. Na madrugada de sábado, para além de terem partido os vidros do carro de campanha do PS-Madeira, um outro automóvel de uma empresa privada, foi também alvo de vandalismo.

Em declarações à TSF-Madeira, Idalino Vasconcelos considera estas duas situações graves, mas lembra que todos os anos há situações de vandalismo e apesar de haver um reforço da PSP não é suficiente para fazer face à grande afluência de pessoas que escolhem o Porto Santo nesta altura para passar férias. Há muita falta de civismo, sobretudo dos jovens, lamenta o autarca.

Idalino Vasconcelos, estima que estejam nesta altura no Porto Santo 15 mil pessoas a mais. A maioria são jovens e estes vêm essencialmente para se divertirem no Festival Porto Santo Beach Party, que se prolonga até altas horas da madrugada.

O presidente da autarquia diz que é preciso repensar o modelo de festas, com menos barulho. As reclamações são tantas da parte de quem procura umas férias mais sossegadas. “É muito bom para comércio, mas para o sossego não é. Tem que haver um meio termo. Temos que repensar, comércio e autoridades, o que queremos para o Porto Santo. As pessoas querem divertimento, música, querem festas, outras querem descansar e uma coisa e outra não é compatível. Temos que repensar o tipo de autorizações que se dá quanto à duração das festas e o nível de som que se permite. É preciso repensar tudo isto no próximo verão”, defende o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo.