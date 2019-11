Hoje celebra-se o 601.º aniversário do Descobrimento da Ilha do Porto Santo

“Hoje, comemora-se os 601 anos de existência do Porto Santo e a melhor forma de faze-lo é falar do futuro”, disse Pedro Ramos, na cerimónia, que se realizou nos Paços do Concelho.

O governante afirmou que “o futuro da ilha dourada passará por mais desenvolvimento, por mais acessibilidade, por mais e melhor saúde, melhor educação e por uma melhor adaptação às alterações climáticas”.

“Todos nós temos de fazer um esforço para, de facto, pensarmos e justificarmos porque é que dizemos que o Porto Santo é a ilha dourada. Temos de ver esse ouro à volta dos cidadãos e à volta dos espaços físicos desta terra”, referiu.

A propósito da comemoração dos 601 anos, Pedro Ramos disse que “estamos a comemorar a nossa identidade, o nosso ADN, ao longo destes anos de luta contra todas adversidades resultantes da nossa insularidade”.

“Tivemos vários ciclos de desenvolvimento e o mais recente tem sido o mais promissor, a nossa autonomia que nos distingue do continente, que tem permitido mais rapidamente o nosso desenvolvimento ao longo destes últimos 40 anos”, afirmou, acrescentando que “vem aí um novo ciclo que é a inovação da transformação digital, da inteligência artificial, das alterações climáticas, da biodiversidade, do combate ao nosso envelhecimento, que se quer activo e saudável”.

Pedro Ramos disse ainda que há que continuar a trabalhar, sendo que o que foi feito até agora não pode “ser ignorado”.

Já o presidente da edilidade local, Idalino Vasconcelos, apelou ao governante “para que olhem para este pequeno território de forma atenta e continuem a apostar, como têm feito até agora na ilha do Porto Santo”.

Fátima Silva, presidente da Assembleia Municipal, também falou desta comemoração dos 601 anos, dizendo que “faz parte da história da nossa ilha”.

Após os discursos na sessão solene dos 601 anos do achamento da ilha do Porto Santo, Susana Fontinha, convidada pela autarquia, proferiu uma pequena conferência, sobre a candidatura do Porto Santo a Reserva da Biosfera da UNESCO.

Neste momento, a candidatura já foi recebida pelas autoridades portuguesas, em Lisboa, e entregues às autoridades do referido organismo europeu, em França. Agora, é esperada uma rigorosa análise e provavelmente em Maio ou Junho de 2020 será divulgado se será ou não aceite.

A comemoração dos 601 anos começou bem cedo, no centro da cidade, com hastear das bandeiras e deposição de flores no Padrão dos Descobrimentos na Alameda Infante D Henrique.