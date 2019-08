Há 20 anos, Alexandre Camacho já brilhava no Europeu de karting

Alexandre Camacho e o co-piloto, Pedro Calado, num Skoda, procuram a terceira vitória consecutiva no Rali Vinho Madeira. O que nem todos se lembram é que há 20 anos Alexandre Camacho já era um nome a ter em conta nos desportos motorizados.

Na edição de 2 de Agosto de 1999, o Diário destacava o excelente resultado do piloto madeirense na finalíssima do Campeonato Europeu de Karting, em Itália. O jovem Alexandre conseguiu um lugar no ‘top-ten’, entre 153 pilotos.

Nesta edição, o destaque principal vai para uma reportagem sobre o encerramento de escolas na Região. As férias do então primeiro-ministro António Guterres na Madeira também justificam uma tenção especial.