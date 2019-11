GR vai criar programa de apoio às exportações de produtos regionais

No capítulo do ‘Desenvolvimento económico e apoio às empresas’, o programa do Governo, a que o DIÁRIO teve acesso, preconiza a definição e implementação de um programa de apoio às exportações de produtos regionais, integrando a componente do frete, aéreo ou marítimo, até ao destino de compra, bem como apoiar as missões e as actividades de associações empresariais e agências de desenvolvimento.

Promover o consumo de produtos regionais, também na esfera da administração pública regional é outro dos objectivos traçados.

Previsto está também a criação um Conselho Consultivo que trabalhe com as associações empresariais no sentido de desenvolver medidas estratégicas para o desenvolvimento das PME regionais e estudar a criação de incentivos especificamente dirigidos às mesmas. Promover a execução dos Sistemas de Incentivo integrados no PO Madeira 14-20, assegurando a maximização do aproveitamento dos fundos disponíveis, sem descurar a legalidade e a regularidade da despesa é outra das metas a atingir nesta legislatura, bem como acompanhar as negociações no âmbito do ciclo de programação 2021-2027, assegurando os trabalhos de preparação e de operacionalização dos novos instrumentos de apoio às empresas e ao investimento, no quadro da nova estratégia da União Europeia, em concertação com as autoridades competentes.