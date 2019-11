Governo Regional vai manter quadro de apoios ao desporto profissional

Para o Desporto, o programa do XIII Governo Regional não apresenta grandes novidades, sendo de destacar a garantia de manutenção dos apoios ao desporto profissional:

- Incrementar a competição desportiva regional através do estabelecimento de quadros competitivos adaptados à progressiva interacção entre o setor federado e o Desporto Escolar, procurando esbater as consequências da baixa natalidade e maximizar as mais-valias oferecidas pela Escola no plano do enquadramento técnico, dos equipamentos e do apetrechamento.

- Estimular a participação desportiva nacional, aperfeiçoando o quadro regulamentar de apuramento às competições desportivas escolares e federadas de nível nacional e internacional, favorecendo a melhor expressão das competências apuradas no plano regional e nacional.

- Assegurar a manutenção adequada do parque desportivo regional, facultando apoios às entidades proprietárias de equipamentos desportivos, visando a respectiva manutenção e valorização, bem como implementar as condições financeiras e logísticas que permitam intervenções mais céleres de reparação e manutenção dos equipamentos públicos.

- Promover a formação dos agentes desportivos, através da definição e implementação, em interacção com outras entidades formadoras operantes a nível regional, nacional e internacional, de um plano de formação multisectorial, susceptível de proporcionar desempenhos directivos, técnicos e de outros actores do campo desportivo, por via da formação inicial e especializada.

- Manter o quadro de apoios ao Desporto Profissional, pois a visibilidade e a notoriedade das respectivas actividades e provas, potencialmente interessantes para a Região em termos sociais e económicos.