Governo Regional destaca o papel desempenhado pelos cuidadores informais

“É já neste mês de Novembro que será publicada a portaria conjunta que aprova o Regulamento do Estatuto do Cuidador Informal, em que estará descrito o modo pelo qual é feito o reconhecimento da qualidade de cuidador e da dependência da pessoa cuidada, o plano de cuidados a estabelecer, os direitos do cuidador informal e os critérios para atribuição do apoio financeiro”. Garantia deixada esta tarde pela secretária regional de Inclusão Social e Cidadania (SRIC) durante a participação, em representação do presidente do Governo Regional (GR), na acção comemorativa do ‘Dia Mundial do Cuidador Informal’, organizada pela Junta de Freguesia do Caniço.

Augusta Aguiar lembrou que o GR, atento aos constrangimentos e os desafios que os cuidadores enfrentam diariamente, decidiu criar o Estatuto do Cuidador Informal da RAM.

Antes enalteceu o facto de “estas acções de consciencialização social locais, em que se insere o projecto ‘Ser Cuidador’, assumirem um papel importante e complementarem o trabalho realizado a nível regional”.

E acrescentou: “O Governo Regional da Madeira está consciente do papel desempenhado pelos cuidadores informais, pela sua complexidade e exigência, com implicações a nível pessoal, profissional, económico, físico e psicológico, envolvendo a prestação de tarefas diversificadas e de responsabilidade acrescida”, sublinhou.