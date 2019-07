Governo já apoiou em 2019 a criação de 59 empregos através do PEED

O Governo Regional, através do Instituto de Emprego da Madeira (IEM), assinou hoje mais seis contratos para a criação de novas empresas no âmbito do Programa de Estímulo de Empreendedorismo de Desempregados (PEED). Os novos projetos contemplam a criação de 13 novos postos de trabalho e correspondem a um montante global de apoio por parte do IEM de aproximadamente 140 mil euros.

No acumulado do ano, no âmbito da referida medida, o Instituto, tutelado pela Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, já celebrou 37 contratos para a criação de novas empresas, os quais permitiram a criação de 59 novos empregos.

Desde janeiro, e até o final de julho, o montante total de apoio para os projetos PEED na Região Autónoma da Madeira foi na ordem dos 627 mil euros.

O Programa de Estímulo de Empreendedorismo de Desempregados visa incentivar e apoiar a criação do próprio emprego por parte de desempregados com espírito empresarial, detentores de uma ideia de negócio técnica, económica e financeiramente viável e igualmente viabilizar um projecto de qualquer natureza ou forma jurídica, bem como contribuir para a eventual criação de outros postos de trabalho necessários ao desenvolvimento desse projecto.

Está desenhado para desempregados, inscritos no IEM, com idade igual ou superior a 18 anos que revelem capacidade e disponibilidade para o trabalho e que estejam numa das seguintes situações: em situação de desemprego involuntário; inscritos no IEM há mais de 12 meses; nunca tenham exercido actividade profissional por conta de outrem e/ou por conta própria; e tenham sido trabalhadores independentes cujo rendimento médio mensal, aferido relativamente aos meses que tiveram actividade no último ano da mesma, seja inferior à retribuição mínima mensal garantida na Região Autónoma da Madeira.