Governo estabelece siglas oficiais

Miguel Albuquerque não quer confusões no Governo e num dos primeiros despachos do mandato que começou na semana passada resolveu estabelecer as siglas oficiais a utilizar pelos departamentos do executivo madeirense.

Para que conste, eis a lista enviada a todos os membros do Governo:

- Vice-Presidência do Governo Regional e Assuntos Parlamentares = VP

- Secretaria Regional de Economia = SREM

- Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia = SRE

- Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil = SRS

- Secretaria Regional de Turismo e Cultura = SRTC

- Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania = SRIC

- Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas= SRAAC

- Secretaria Regional de Mar e Pescas = SRMar

- Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural = SRA

- Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas = SREI