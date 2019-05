Funcionários da Administração Pública Regional ganham em média 1.638 euros por mês

A Administração Pública Regional foi a que cresceu menos no país, até ao final de Março. No final do primeiro trimestre eram 19.300 os funcionários afectos à Administração Pública Regional. A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado revela ainda que, se forem contabilizados os funcionários das juntas de freguesias e câmaras municipais, assim como de empresas públicas, o total aumenta para 26.016 pessoas, cerca de 20% da população regional empregada. De acordo com os dados hoje revelados, a média salarial dos trabalhadores é de 1.638 euros por mês.

Na edição deste sábado, há muita justiça. Um dos destaques vai para o processo da queda da árvore do Monte que entra em fase de instrução já na próxima semana. A juíza vai decidir se Paulo Cafôfo, a vereadora Idalina Perestrelo e um funcionário da Câmara do Funchal vão a julgamento, quase dois anos depois da tragédia que provocou a morte a 13 pessoas.

Ainda em justiça, e além do Tribunal da Concorrência ter confirmado as coimas aplicadas pelo Banco de Portugal a ex-membros do Conselho Fiscal do Banif, incluindo Tranquada Gomes (frisando a “gravidade e culpa elevadas” e o “comportamento doloso” por incumprimento do limite de fundos próprios do banco), fique a saber que Joaquim José Sousa, professor de Geografia e antigo director da Escola do Curral, que tinha sido suspenso pela Secretaria Regional de Educação depois de um processo disciplinar, apresentou-se ontem na escola a que está agora afecto por decisão do Tribunal Administrativo. A SRE diz desconhecer essa decisão.

No Desporto, e em dia de Final da Taça de Portugal entre Sporting e Porto, saiba que o madeirense Leonardo Jardim evitou a descida de divisão do Mónaco.

E os vinhos regionais continuam a somar prémios por este mundo fora. Nos Sommelier Wine Awards, em Londres, o vinho de mesa de Machico ‘Boneca de Canudo’ recebeu uma medalha de bronze.

