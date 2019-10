‘Francisco Franco’ assinala ‘Dia da Escola’ na quarta-feira

A Escola Secundária de Francisco Franco assinala, na próxima quarta-feira, dia 9 de Outubro, o ‘Dia da Escola’.

A sessão evocativa desta efeméride decorrerá, a partir das 10 horas, no Pavilhão gimnodesportivo desta escola, e será presidida pelo Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho.

Na ocasião, entre outros momentos, serão atribuídos os seguintes prémios:

1. Prémio ‘Atitudes e Valores’

2. Prémio: Melhores alunos da FF

3. Prémio: Melhor aluno FF nos Exames Nacionais

4. Prémio CINM: Melhor aluno em Economia

5. Prémio: Melhor aluno dos cursos científico-humanísticos por ano

6. Prémio: Melhor alunos dos Cursos Profissionais

7. Prémio: Melhor alunos dos CEF

Ainda no âmbito do ‘Dia da Escola’, serão atribuídos diplomas de assiduidade aos alunos que não registaram faltas no última ano lectivo.

Haverá ainda homenagem a Funcionários e Professores que se aposentaram no decurso do último ano lectivo.