Folia carnavalesca prossegue amanhã com espectáculo circense

As Festas de Carnaval da Madeira prosseguem, neste fim-de-semana, com muita animação à mistura e propostas para vários públicos.

Hoje, pelas 20 horas, desfilará, na Avenida, aquele que tem sido anunciado como “o maior Cortejo Alegórico de sempre”, envolvendo 14 trupes e cerca de 1.900 foliões, com partida da Rotunda Harvey Foster em direcção à Praça da Autonomia.

Antes, a partir das 15h30 desta tarde, haverá espaço para actividades de animação dedicadas aos mais pequenos, na zona central. Para as 16h30 está igualmente previsto um espectáculo de magia.

Amanhã, dia 3 de Março, a animação arranca pelas 10 horas, com a actuação da Banda da Casa do Povo de São Vicente, ao que se segue a animação para as crianças e a actuação, na parte da tarde, da Banda ‘Os Infantes’, que se complementa com outros espectáculos de rua.

Para além do concerto a cargo do Miguel Pires Trio, previsto para as 18h30, o grande destaque deste domingo vai para o espectáculo circense que, pela primeira vez, se realiza na Madeira. Uma das grandes novidades introduzidas, este ano, na programação de Carnaval.

O espectáculo, destinado a toda a população e também aos turistas, irá decorrer na zona da Placa Central, pelas 21 horas. Dança e canto envolvendo acrobatas, andas, aéreos, dança vertical, malabaristas de bolas poi, cuspidores de fogo e bailarinos nos estilos urban style, burlesque e jazz são algumas das surpresas programadas para amanhã.

Recorde-se que as Festas de Carnaval da Madeira iniciaram-se oficialmente a 26 de Fevereiro e decorrem até ao próximo dia 10 de Março, na base de uma oferta de animação que foi reforçada, pelo Governo Regional, nesta edição.