FOCUS permitirá diminuir o tempo entre rastreio, diagnóstico e tratamento

A implementação do programa FOCUS no SESARAM permitirá diminuir o tempo entre o rastreio, o diagnóstico e o tratamento, respondendo a diversas recomendações internacionais.

“A implementação do programa FOCUS vem dar ainda mais impulso ao trabalho que temos vindo a desenvolver na Madeira, onde já tínhamos implementado o rastreio de hepatite C nas unidades móveis de toxicodependência e nos Centros Comunitários da Região”, disse Pedro Ramos, secretário regional da Saúde e Protecção Civil, na apresentação do Programa FOCUS na RAM.

O governante afirmou que com este programa foi alargada a actuação aos mais importantes vírus transmitidos pelo sangue, o VIH e os vírus das hepatites B e C, num modelo integrado disponibilizado a toda a população, nos centros de saúde e nos hospitais, através de algoritmos informáticos avançados que vão permitir diagnosticar mais pessoas, garantindo em simultâneo o melhor uso e poupança de recursos.

“A estratégia da Madeira é uma estratégia sempre de investimento nas abordagens mais inovadoras para prevenir a doença e promover a saúde”, acrescentou.

Para Vítor Papão, Director Geral da Gilead Sciences, “o programa FOCUS é uma iniciativa de saúde pública que permite aos parceiros desenvolver e partilhar as melhores práticas no rastreio de vírus transmitidos pelo sangue (VIH, Hepatite B, Hepatite C), diagnóstico e ligação aos cuidados de saúde de acordo com as directrizes de rastreio nacionais e de iniciativas como as Fast-Track Cities”.

“Estamos muito felizes em apoiar a região da Madeira nos seus esforços contínuos e pioneiros para rastrear e fazer a ligação aos cuidados de saúde das pessoas infectadas pelo VIH e pelos vírus da hepatite B e C”. Um modelo integrado, exemplar a nível nacional”, afirmou.

O SESARAM – Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira – é a primeira organização pública portuguesa seleccionada para desenvolver o Programa FOCUS, uma iniciativa que visa eliminar a transmissão do VIH e hepatites virais. É um programa de saúde pública que tem sido desenvolvido nos Estados Unidos desde 2010, através do qual mais de nove milhões de exames de sangue já foram realizados para o VIH, hepatite B e hepatite C. A sua implementação foi possível graças ao acordo de colaboração entre a Secretaria Regional de Saúde da Protecção Civil e a Gilead Sciences, promotora da iniciativa nos EUA e que financia o projecto em Portugal.