Festival Colombo 2019 com investimento de 135 mil euros e taxa de ocupação de 90%

Decorreu no início da tarde esta quarta feira, 4 de Setembro, na Casa Colombo - Museu do Porto Santo, a apresentação da edição 2019 do Festival Colombo, que decorre na próxima semana. Na ocasião marcaram presença Paula Cabaço, Idalino Vasconcelos, Jocelino Velosa e demais entidades locais e regionais.

A secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, mostrou-se “satisfeita com os resultados conseguidos, pois este evento cumpriu a sua missão, ao longo dos últimos quatro anos, de prolongar a época estival”.

A governante chamou a atenção para “o reforço do investimento, da decoração e animação”. Com efeito, apontou que esta edição está orçada em 135 mil euros.

Por outro lado, sublinhou que o Festival Colombo, sublinhou, cumpriu a sua missão, porque as taxas de ocupação em 2015 eram de 65% e em 2018 foram de 90%”, valor estimado também para este ano.

Na apresentação do festival, a secretária regional salientou a adesão da população local a este evento, com destaque para a Escola B+S Professor Doutor Francisco de Freitas Branco.

Este ano estão envolvidas cerca de 420 pessoas no festival, mais 20 do que na edição anterior, assim como aumentou o número dos trajes disponíveis para os turistas poderem participar no evento.

A secretária regional do Turismo e Cultura aproveitou a ocasião para revelar que, na celebração dos 30 anos da Casa Colombo - Museu do Porto Santo, que se assinalam este ano, será organizado um programa especial que incluirá uma conferência sobre o navegador.