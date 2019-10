Fase de entrevistas do Recenseamento Agrícola 2019 arranca amanhã

A vice-presidência do Governo Regional da Madeira informa que, no âmbito do Recenseamento Agrícola 2019, esta sexta-feira (dia 25 de Outubro), arranca no país e na Região a fase de entrevistas, no terreno, aos agricultores.

Esta operação estatística de grande envergadura tem como objectivo caracterizar, de forma exaustiva, a agricultura em Portugal e é da responsabilidade do Instituto Nacional de Estatística (INE), cabendo a coordenação na Região Autónoma à Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

O Recenseamento Agrícola realiza-se de dez em dez anos, no quadro da legislação europeia, sendo que na Região este é o 6.º Recenseamento. O primeiro foi realizado em 1977.

“Os resultados, a disponibilizar em finais de 2020, são fundamentais para a tomada de decisões das políticas agrícolas e de desenvolvimento rural a seguir no país e na Região”, realça o executivo na mesma nota.

A recolha de dados, dirigida a todas as explorações agrícolas, será efetuada por entrevista presencial, em todo o território nacional, no período compreendido entre Outubro de 2019 e Maio de 2020.

Na Região, a dimensão desta operação estatística envolve 40 entrevistadora(e)s, bem como a contratação de 7 coordenadores pelo INE, seis destacados para trabalho de campo, e um em gabinete, que conjuntamente com os técnicos da DREM serão responsáveis pela cadeia de recolha, análise e validação de dados.

Assim, os agricultores serão contactados por um entrevistador, devidamente credenciado, a quem terão de responder a questões relativas à exploração agrícola, sendo que “a sua participação activa e empenhada é fundamental para garantir o rigor e a qualidade da informação recolhida”.

De salientar que, por lei, a resposta ao INE/DREM é obrigatória e confidencial, sendo que os dados individuais destinam-se à produção de estatísticas e constituem segredo estatístico, não sendo divulgados individualmente.

“Neste contexto, e para o sucesso desta operação, a DREM apela à colaboração de todos os agricultores, respondendo de forma exacta e verdadeira ao Recenseamento Agrícola (RA 2019)”.