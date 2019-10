Especialistas em turismo reúnem-se na UMa de 5 a 7 de Novembro

O edifício da Reitoria da Universidade da Madeira foi o local escolhido para a realização da 11.ª edição do Congresso Internacional de Turismo (ITC’19), este ano subordinado ao tema “A Imagem e a Sustentabilidade dos Destinos Turísticos”.

O congresso realiza-se nos dias 5, 6 e 7 de Novembro e é organizado pela Universidade da Madeira (UMa), através do Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação em Turismo – CiTUR-Madeira, em parceria com o CiTUR-Leiria.

A sessão de abertura, agendada para as 09h30, do dia 5, contará com a presença do reitor da UMa, José Carmo, do secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Gouveia, do presidente do CiTUR, Jorge Umbelino e do presidente do Congresso, Paulo Almeida.

Ao longo de dois dias, este congresso vai reunir académicos de elevado prestígio internacional e profissionais do sector do turismo, a fim de promover a apresentação e discussão de experiências nacionais e internacionais relacionadas com a competitividade e sustentabilidade dos destinos turísticos e com as marcas, o marketing e as experiências dos turistas.

Este evento pretende também explorar e discutir novas perspectivas em turismo e desenvolvimento regional, de forma a promover novas metodologias e abordagens empíricas, e ainda analisar a importância das actividades turísticas e respectivo impacto em termos económicos, sociais, culturais e ambientais, a nível regional, nacional e internacional.

Do programa do congresso constam duas sessões plenárias, sendo o painel de oradores composto por Luíz Moutinho, da Suffolk Business School, University of Suffolk; Jorge Umbelino, da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril; Alfonso Vargas, da Universidad de Huelva; José Manuel Simões, do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa; e António Almeida, da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade da Madeira.

Além das sessões plenárias, o ITC’19 vai contar com diversas sessões paralelas e será entregue o ‘best paper award 19’, no dia 6, às 17 horas. Para o dia 7, o último do congresso, está reservado um programa de cariz social, com uma visita a alguns dos locais mais emblemáticos da Ilha da Madeira.