Dia mais fresco

A chuva pode cair na forma de aguaceiros fracos nas vertentes Norte e terras altas da ilha da Madeira até final da manhã de hoje, prevê o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que antecipa um dia com períodos de céu muito nublado, apresentando-se pouco nublado nas vertentes Sul da ilha da Madeira. O vento será moderado (20 a 30 km/h) de Nordeste, sendo por vezes forte (até 40 km/h) com rajadas até 65 km/h no extremo Leste da ilha da Madeira até meio da tarde, e soprando moderado a forte (30 a 40 km/h) nas terras altas. Conte ainda com pequena descida da temperatura máxima.

As previsões são mais animadoras para o Funchal. O céu estará em geral pouco nublado e o vento fraco (inferior a 15 km/h), registando-se aqui também uma ligeira queda no valor mais alto da temperatura, que deverá chegar aos 24ºC. No Porto Santo será de 21ºC.

Com 24ºC de máxima estarão hoje igualmente Câmara de Lobos e Ponta do Sol. Machico, Santa Cruz e São Vicente ficam-se pelos 22ºC, o Caniçal não vai além dos 20ºC, assim como Santana. A Ponta do Pargo pode chegar aos 23ºC, estima o IPMA. O Porto Moniz aos 21ºC.

Hoje o dia apesar de ter algumas nuvens, tem um rico muito elevado de exposição aos raios ultravioleta. A ilha da Madeira está em nível 10, o Porto Santo em nível 9, numa escala de 1 a 11. O Porto Santo está hoje também com risco máximo de incêndio. Com risco muito elevado estão os concelhos de Machico, Santa Cruz e Câmara de Lobos, assim como algumas zonas do Funchal e de Santana.

Quanto ao estado do mar, as ondas a Norte serão de Nordeste com 1,5 a 2,5 metros; a Sul de Sueste com 1 metro. A temperatura voltou aos 19/20ºC.