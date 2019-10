Dia do Exército celebrado com missa na Sé do Funchal

No âmbito das comemorações do Dia do Exército, celebrado esta quinta-feira, 24 de Outubro, data da conquista de Lisboa, em 1147, pelas tropas de D. Afonso Henriques, Patrono do Exército Português, a Zona Militar da Madeira já começou a celebrar a data especial.

Esta manhã, na Sé do Funchal, o Bispo D. Nuno Brás celebrou uma missa, acompanhado pelo novo capelão do Exército, padre Marco Abreu, que marcou a sua apresentação à comunidade militar.

Na missa estiveram presentes o Representante da República, Ireneu Barreto, a Vice-Presidente da Assembleia Legislativa, Rubina Leal, e a Secretária Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, em representação do Presidente do Governo Regional da Madeira.

Estiveram igualmente representados todos os Ramos das Forças Armadas (Marinha Exército e Força Aérea) e os representantes das Forças e Serviços de Segurança sediados na Madeira.

As comemorações decorrem ao longo desta semana através de várias actividades.