Cortejo Trapalhão pode ser molhado

A actualização da evolução da previsão do estado do tempo na Madeira para esta terça-feira de Carnaval, reforça a ‘ameaça’ de chuva no Funchal a partir do meio da tarde, com grande probabilidade de poder ocorrer precipitação precisamente a partir da hora programada para o início do Cortejo Trapalhão (16 horas).

A confirmar-se a ocorrência de aguaceiros, que ainda assim deverão ser fracos até ao entardecer, tal poderá atrapalhar o ‘Trapalhão’ e outros eventos carnavalescos ao ar livre previstos para esta terça-feira à tarde, nomeadamente o desfile também agendado para o centro do Caniço.

Ao contrário do tempo ‘careta’ que amanhã poderá condicionar as actividades carnavalescas, esta segunda-feira promete ser ainda de bom tempo, inclusive à noite, previsão que favorece a grande realização do Carnaval de Câmara de Lobos, com o Desfile das Trupes a sair à rua a partir das 21 horas, seguida de Batucada no emblemático Largo do Poço.

De acordo com a previsão do IPMA, esta segunda-feira deverá ficar marcada apenas por períodos de céu muito nublado e vento em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante oeste.

A significativa mudança no estado do tempo fica reservada para terça-feira de Entrudo, dia que deverá acordar ainda com algum sol à espreita, mas “tornando-se geralmente muito

nublado a partir da manhã” e acompanhado de “períodos de chuva, em geral fraca, a partir da manhã, tornando-se moderada a partir do final da tarde”, segundo o IPMA, na previsão geral para o Arquipélago.

Chuva que deverá começar a fazer-se sentir nas regiões montanhosas, podendo estender-se à orla costeira, nomeadamente ao Funchal, a partir do meio da tarde.

Além da ‘indesejada’ precipitação, atenção também ao vento, inicialmente “fraco a moderado (10 a 30 km/h) de sudoeste, tornando-se a partir da manhã, moderado a forte (30 a 40 km/h) com rajadas até 65 km/h e forte (40 a 50 km/h) com rajadas até 85 km/h nas terras altas, rodando para Oeste no final do dia”.

A juntar a este cenário que claramente contrasta com os dias de bom tempo que têm predominado, está ainda prevista uma pequena descida da temperatura máxima, que no Funchal não deverá ir além dos 20 graus.

Ligeiramente mais desanuviada é agora a previsão para quarta-feira, último dia das mini-férias de Carnaval e de tolerância de ponto (parte da manhã).

“Períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente muito nublado nas vertentes norte e terras altas. Aguaceiros, nas vertentes norte e terras altas, diminuindo

gradualmente de intensidade e frequência. Vento moderado a forte (30 a 40 km/h) de noroeste, com rajadas até 65 km/h, sendo forte (40 a 50 km/h) nas terras altas, com

rajadas até 80 km/h, e sendo fraco (inferior a 15 km/h) na região do Funchal”. Esta é a previsão descritiva do IPMA para a RAM.