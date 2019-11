Contratação pública na Madeira já facturou 242 milhões este ano

Bom dia! A Região já facturou 242 milhões de euros este ano, isto no que à contratação pública diz respeito.

O tema que faz manchete no DIÁRIO desta terça-feira esclarece que o ano de 2019 é um dos melhores dos últimos dez no que respeita ao volume de contratos públicos realizados na Madeira e só em Outubro foram publicadas adjudicações no valor de 23,3 milhões de euros.

Eis as restantes chamadas de primeira capa na edição número 47.184 do DIÁRIO:

‘Muitas querelas, poucas ideias’

O primeiro dia da discussão do Programa do Governo marcado pelo duelo entre Albuquerque e Cafôfo, que ficou aquém do esperado. Ferry, relacionamento com ‘Lisboa’ e impostos dominaram o debate, que prossegue esta terça-feira;

‘Nuno Manta Santos afastado’

Técnico deixa o Marítimo no 14.º lugar da I Liga, com apenas duas vitórias no campeonato. Treino de hoje foi cancelado;

‘Mais de 500 alunos ainda sem bolsa de estudo’

Há processos na Universidade da Madeira com mais de 60 dias a aguardar por uma decisão final. Estudantes estão indignados;

‘Limitada construção hoteleira na Quinta Escuna’

Plano de Urbanização do Perímetro Urbano de Santa Cruz impede a realização de projectos como o que a empresa Tijolo Branco apresentou para o local.