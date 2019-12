Confie o seu rosto e corpo a profissionais altamente certificados!

Master em Estética Aplicada e com vários cursos na área da estética facial e corporal, Luísa Correia trabalha há mais de 20 anos nesta área. Responsável pelo Centro de Estética Avançada do Funchal, ao longo dos anos tem desenvolvido a sua actividade procurando estar sempre na vanguarda do que se vai fazendo de mais inovador ao nível de tratamentos de corpo e de rosto, trabalhando com algumas das marcas de produtos mais conceituadas do mercado e conhecendo a fundo a sua composição, os fins a que se destinam e os mais adequados para cada pessoa. Luísa Correia possui ainda um vasto conhecimento das técnicas a aplicar nos diferentes tratamentos, tendo sempre em atenção as características de cada pessoa.

Paralelamente à actividade na Estética, Luísa Correia enriqueceu a formação com a Licenciatura em Ciências Biológicas da Saúde, pela Universidade dos Açores, e ainda com uma pós-graduação em Medicina Legal, áreas que lhe proporcionam um conhecimento muito aprofundado do corpo humano, das formas como reage e das suas necessidades.

O Centro de Estética Avançada destina-se, assim, ao cuidado da beleza facial e corporal, oferecendo tratamentos de renome na área da Medicina Estética e cosmética.

Serviços que disponibilizamos:

Estética Rosto:

- Rejuvenescimento facial global

- Peelings Profissionais

- Higienização Facial

- Manchas

- Acne

- Rídulas e Rugas

- Flacidez Dérmica - Dermoroller

Estética de Corpo:

- Esfoliação e Hidratação

- Desintoxicação do organismo

- Redução de gordura localizada

- Estrias e Flacidez

- Celulite

- Massagem modeladora anti-celulite

- Massagem relaxante

- Drenagem Linfática Manual - método de Vodder

Epilação a Cera

(trabalhamos com cera de alta qualidade para um maior conforto e cuidado da pele, sendo uma epilação muito eficaz, praticamente indolor, confortável e que deixa a pele mais hidratada)

- Epilação com ceras descartáveis com banda

- Epilação com ceras descartáveis sem banda

Método epilação definitiva Eletrólise

(também chamada eletrocoagulação ou depilação eléctrica) é um método que tem como objectivo destruir as células regenerativas do pêlo, eliminando-o definitivamente. Excelente opção para os pêlos brancos que não são eliminados pelo laser.

Depilação a laser de díodo

- A depilação a laser de díodo é um tratamento estético e um dos métodos mais populares para reduzir e eliminar os pêlos de forma permanente e acaba por ser a opção mais eficiente, cómoda, económica e rápida de depilação.

Contacte-nos, connosco estará entre profissionais!

Contactos:

Luísa Correia - Centro de Estética Avançada

Rua da Queimada de Cima n° 28,1°, sala F

Telefone: 962 823 056

Facebook: https://pt-pt.facebook.com/luisacorreiacea/