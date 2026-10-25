EUA revelam relatos de avistamentos de OVNIs incluindo vários na Califórnia

O Departamento de Guerra dos Estados Unidos divulgou mais um lote de relatórios sobre fenómenos anómalos não identificados (UAP, na sigla em inglês), incluindo vários relatos de avistamentos de Objetos Voadores Não-Identificados (OVNI) numa ilha da Califórnia.

Os documentos divulgados na sexta-feira, que remontam sobretudo a meados do século passado, detalham vários avistamentos na Ilha Catalina, que pertence ao condado de Los Angeles.

Um dos relatórios, de 28 de agosto de 1952, descreve o relato feito por um grupo de escuteiros, que afirmaram ter visto um "objeto de cor prateada" a deslocar-se "mais depressa do que um avião a jato convencional", enquanto realizavam uma excursão numa montanha da ilha, em junho desse ano.

O relato refere que o céu estava limpo, sem nuvens ou vento.

As testemunhas declararam que não conseguiram determinar a altitude, a velocidade nem a distância a que o objeto se encontrava; subiu rapidamente antes de desaparecer.

A este relatório, junta-se uma carta escrita à mão por um habitante da ilha, datada de maio de 1947, na qual é descrito um outro suposto avistamento.

"Por volta das 20h00 do dia 28 de abril, a minha mulher e uma professora vimos seis objetos no céu; não estavam agrupados, mas apareciam de forma isolada. Alguns minutos mais tarde, após chegarem a casa da minha filha --- situada na rua seguinte, no mesmo quarteirão ---, ela, a minha filha e o meu neto viram outros quatro. Todos se deslocavam na mesma direção", relata a carta. A Força Aérea dos Estados Unidos concluiu que o incidente "carecia de dados suficientes para a sua avaliação", de acordo com uma observação incluída na mesma carta.

Um outro relatório, datado de novembro de 1953, regista o avistamento de um "objeto redondo, de cor branco-violácea", sobre a Ilha de Catalina. Segundo o documento, o objeto permaneceu imóvel antes de se deslocar "para noroeste, em direção a Los Angeles, durante cerca de 10 minutos", sem alterar a sua trajetória horizontal.

Os documentos desclassificados incluem ainda o relato de dois militares norte-americanos que afirmam ter visto um misterioso objeto triangular de cor preta a voar a uma velocidade extraordinariamente elevada sobre uma instalação sensível no oeste do país, no início deste ano.

Em fevereiro, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou a divulgação de todas as informações de que o governo dispõe sobre os OVNI e a procura de vida extraterrestre para lá do planeta Terra.

Muitas vozes criticaram esta iniciativa da administração Trump, argumentando que torna público um material que não traz novas luzes sobre a possível existência de vida extraterrestre e cria uma distração num momento conturbado para a Casa Blanca --- marcado pela tensão com o Irão e por sondagens desfavoráveis aos republicanos para as eleições intercalares de novembro.