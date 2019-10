Concluída primeira de seis escarpas intervencionadas no Funchal

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, acompanhou esta tarde a conclusão da intervenção que decorreu na escarpa dos Moinhos, junto ao acesso dos Arrifes na Rua 5 de Outubro.

“Esta é a primeira das seis escarpas que estão a ser intervencionadas a ficar concluída no Funchal no pós incêndios de 2016. Houve uma abertura do Governo da República para financiar a consolidação de taludes que foram afectados pelos incêndios de 2016, nomeadamente com a abertura do programa POSEUR à Região Autónoma da Madeira para mitigação de riscos, à qual a Câmara Municipal do Funchal submeteu seis candidaturas que foram todas aprovadas”, avançou Miguel Silva Gouveia.

A intervenção compreendeu “um investimento de 570 mil euros para a consolidação de 10 mil m² de área de escarpa onde foram instaladas cerca de 400 pregagens e 3,500 m² de rede, dotando de segurança este acesso e os terrenos no sopé da encosta”, esclarece o Autarca.

O presidente acrescentou que, paralelamente a esta intervenção foi também concluída uma outra no Monte, no Cabeço dos Lombos, “uma escarpa que teve uma um intervenção mais natural através de instalação de barreiras dinâmicas num investimento para o Município de 377 mil euros”.

“Estas duas intervenções, se acrescentarmos o valor do IVA ultrapassam o investimento de um milhão de euros para o Funchal na segurança da cidade e de todos os funchalenses”, sublinhou o autarca.