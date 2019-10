CMF promove campanha de adesão à factura electrónica da água

A Câmara Municipal do Funchal está, mais uma vez, a promover uma campanha de adesão à factura electrónica da conta da água, desta feita com a oferta de garrafas de vidro reutilizáveis, numa medida através da qual se promove a modernização administrativa, a par da sustentabilidade ambiental e do incentivo ao consumo de água da torneira no concelho.

Com a adesão à factura electrónica, os munícipes passam a receber as contas mais cedo, e terão assim mais tempo para proceder ao pagamento, podendo fazê-lo de forma muito mais simples e cómoda, sem custos e evitando gastos desnecessários em papel.

A campanha é desencadeada pelo Município numa altura em que foi inaugurada a nova sede das Águas do Funchal, em Santa Maria Maior, com a acção dos serviços a ser cada vez mais orientada para a desmaterialização e a desburocratização, com o objectivo de dar a todos os munícipes uma resposta cada vez mais rápida e eficaz. O Município tem igualmente no terreno, neste momento, uma campanha de sensibilização com vista à mudança de hábitos e à poupança de água.

A adesão deve ser feita on-line, no site da CMF, ou através da aplicação móvel do Município do Funchal, lançada igualmente no mês passado, e que permite esta funcionalidade, sendo que, depois disso, todos os interessados poderão dirigir-se aos Paços do Concelho e levantar a sua garrafa de vidro reutilizável, limitada ao stock existente.

A Autarquia aproveita a oportunidade para incentivar a que todos os munícipes instalem a app do Município, através da qual também é possível, entre outros, comunicar leituras on-line, receber notificações em tempo real de intervenções na rede de água do concelho ou reportar derrames, através do Funchal Alerta, que agora faz parte da aplicação. Esta encontra-se disponível na Apple Store e na Google Play.

Neste momento, cerca de 10% das contas de água do Município já são enviadas electronicamente, sendo este um número que a autarquia pretende fazer crescer nos próximos anos, estando igualmente disponível a opção pelo débito directo, para todos os interessados.