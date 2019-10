Cinco números que marcam a Madeira nesta terça-feira

1000

Neste mês de Outubro, a Galeria Marca de Água revela o recorde registado de mais de 1000 visitantes, que fruíram das três exposições que decorreram em simultâneo neste mês de Outubro, nos espaços da galeria.

600

ARM tem em processo de contratação obras e serviços de quase 600 mil euros

150

A ACIF apresentou, ontem, a segunda edição do ano do Mercado de Usados que decorre, entre hoje e domingo (3 de Novembro), no Madeira Tecnopolo e irá apresentar 150 viaturas de nove empresas.

28

O Verão de São Martinho chegou mais cedo, poder-se-á dizer, com os termómetros a chegar perto dos 28º C, no dia de ontem.

-1,0%

A Madeira foi a região do país em que o preço das casas mais diminuiu segundo a avaliação bancária referente ao mês de Setembro, comparativamente com o mês anterior (-1,0%).