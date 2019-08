CHEGA repudia acto de vandalismo ao autocarro do PS

Miguel Tristão Teixeira, presidente do CHEGA Madeira, repudia e condena o acto de vandalismo ocorrido, nesta madrugada, ao autocarro de campanha do PS/M às Eleições Regionais, na Ilha do Porto Santo.

“O partido CHEGA Madeira repudia este acto de vandalizado ao autocarro do PS na ilha do Porto Santo”, frisou através de um comunicado de imprensa.

Miguel Teixeira sublinha ainda que “este comportamento reflecte bem a falta de civismo, mas sobretudo demonstra o grande déficit democrático existente no arquipélago”.