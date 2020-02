Cento de Química da Madeira cativa alunos do Porto Santo

O projecto Semáforo Químico – BRIDGING THE GAP, da responsabilidade do Centro de Química da Madeira está na Escola Secundária do Porto Santo, entre hoje e até quinta-feira, para dar conhecer aos professores e alunos as potencialidades da ciência. As várias aulas de demonstração realizadas pelos professores universitários da UMa foram realizadas nas salas laboratoriais da referida escola.

Para o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, que marcou presença esta manhã no evento, este projecto “é importante porque dará conhecer aos nossos jovens alunos, não só a capacidade instalada na Região do ponto de vista da investigação, mas também da ciência, e através, neste caso, do Centro de Química da Madeira”.

“Será demonstrada igualmente a importância que estes centros de investigação da ciência têm naquilo que é o nosso quotidiano, ou seja, quer do ponto de vista económico, quer no desenvolvimento social “, disse ainda o Jorge Carvalho ao DIÁRIO.

Sobre o projecto, a professora universitária Carla Alves explicou que “visa ter um contacto mais próximos com os alunos, mas havia uma lacuna com os alunos da ilha do Porto Santo. Estamos agora a fazer uma divulgação da ciência, e tornar o conceito da ciência e da investigação um pouco mais abrangente, através de algumas actividades e onde os alunos podem participar, falar e fazer perguntas a nós, investigadores” disse.

João Vasconcelos Drumond, aluno, disse que esta iniciativa foi “adorável porque foi uma excelente experiência, pois não temos este habitual contacto com professores e investigadores da Madeira, e, logo acho que estas experiências devem repetir-se”. Já a aluna Patrícia Melim disse ao DIÁRIO, que “estas aulas foram muito boas, porque fizemos coisas não costumamos realizar no nosso dia-a-dia escolar, fizemos coisas diferentes. Adorava repetir este tipo de experiência”.