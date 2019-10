Catorze empresas presentes na Cidade do Empreendedor receberam apoio do IEM

Augusta Aguiar, Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, esteve ao fim desta tarde, de 26 de outubro, na Cidade do Empreendedor.

Em declarações à comunicação social, a governante começou por felicitar “a Associação de Jovens Empresários da Madeira, na pessoa do seu Presidente, Nuno Agostinho, pela dinamização de mais uma Cidade do Empreendedor”.

“A Cidade do Empreendedor é mais uma prova da vitalidade que se vive em termos da economia madeirense. É, igualmente, reflexo da capacidade comprovada dos madeirenses em, com esforço e paixão, enfrentarem desafios e superarem obstáculos”.

De realçar que a Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, através do Instituto de Emprego da Madeira, apoiou, 14 empresas presentes na Cidade do Empreendedor, no âmbito do Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados (PEED).

Um apoio que totalizou o valor global de cerca de 300 mil euros, permitindo a criação de 27 postos de trabalho.

A Secretária Regional com a tutela do Emprego aproveitou a ocasião para destacar a atual taxa de desemprego, que se situa no valor de 6,9%.

Augusta Aguiar destacou ainda a presença de várias instituições de solidariedade, nesta feira que vai já para a sua sexta edição.

“Não posso deixar de referir também o espaço destinado às instituições de solidariedade, mais precisamente o “Beco da Solidariedade”, onde estão presentes 7 instituições.

“O empreendedorismo social é um meio privilegiado de mudança para uma sociedade mais equitativa, justa e solidária”, afirmou Augusta Aguiar.

Para finalizar, desejou os maiores sucessos a todos os empreendedores, pois “o sucesso deles é também o sucesso da economia e sociedade da Região Autónoma da Madeira”.