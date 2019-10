No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Saúde Mental 2019, a Casa de Saúde S. João de Deus, no Funchal, está a organizar as suas 9ªs Jornadas de Saúde Mental e Psiquiatria.

A iniciativa terá lugar nos dias 11 e 12 de Outubro, no auditório Bento Menni, Casa de Saúde S. João de Deus, dando assim continuidade a um caminho de formação, reflexão, partilha de experiências e consequente acção interventiva, há muito trilhada pela instituição, na senda de respostas de excelência e melhoria continua.