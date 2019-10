Casa de Saúde Câmara Pestana organiza XV Semana Aberta à Saúde Mental

A Casa de Saúde Câmara Pestana, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Saúde Mental, que terá lugar dia 10 de Outubro, organiza de 8 a 11 de Outubro a XV Semana Aberta à Saúde Mental.

As actividades têm inicio no dia 8 de Outubro com a presença de alguns alunos do Clube ‘Viver a Vida da Escola’ Horácio Bento Gouveia e de algumas pessoas assistidas que irão abordar a prevenção do suicídio, uma vez que este ano este foi o tema escolhido pela Organização Mundial da Saúde para ser trabalhado neste Dia Mundial da Saúde Mental.

Esta atividade contará com o apoio do Grupo de Trabalho da Prevenção do Suicídio e dos Comportamentos Autolesivos do SESARAM.

No dia 9 de Outubro, a noite será dedicada ao fado. Com esta actividade, pretende levar até à Casa de Saúde num ambiente intimista o género musical português mais conhecido pelo mundo, junto às escadarias da Capela da Casa de Saúde.

A 10 de Outubro realizar uma Marcha pela Saúde Mental, pelas 14h30, saindo da Praça do Povo caminhando até à Sé Catedral do Funchal, com a presença de várias instituições e entidades ligadas à saúde.

A semana termina em grande, com uma festa da espuma realizada com o apoio do Bombeiros Voluntários Madeirenses, e ao final da tarde com um passeio de catamaran para podermos observar o por do sol em pleno mar.

As actividades desenvolvidas durante esta semana, pretendem diminuir o estigma social perante a doença e perante as pessoas portadoras de doença mental.