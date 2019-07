Câmara Municipal de Machico entrega ‘Cartões Abem’ a pessoas carenciadas

A Câmara Municipal de Machico, no âmbito da assinatura do protocolo com a Associação Dignitude, vai entregar 11 ‘Cartões Abem: Rede Solidária do Medicamento’ a pessoas socialmente carenciadas do concelho.

A iniciativa irá decorrer no dia 8 de Agosto, quinta-feira, pelas 11h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Machico. A acção visa comparticipar o pagamento de medicamentos à população que se encontre em situação de carência socioeconómica e que esteja impossibilitada de adquirir os fármacos que lhes são prescritos.

No concelho de Machico serão entregues, numa primeira fase, ‘Cartões Abem’ a 11 pessoas, com idades entre os 65 e os 80 anos, com reformas escassas. Ainda assim, o Departamento do Apoio Social da Autarquia continua a receber pedidos para avaliação.

De recordar que Machico é o segundo Município da Região Autónoma da Madeira que assinou protocolo com a Associação Dignitude e que tem ao dispor da população todas as farmácias do concelho.