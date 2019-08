Câmara do Porto Santo entrega cheques ao incentivo à natalidade

A Câmara Municipal do Porto Santo entregou na tarde desta quarta feira, na sala de sessões da autarquia, 13 cheques no valor de 500 euros referentes ao incentivo à natalidade na ‘ilha dourada’.

Na referida cerimónia o presidente da edilidade salientou na altura que foi intenção da edilidade “estar próximo da população e especialmente próximos dos mais novos”.

O presidente Idalino vasconcelos, desejou aos todos os pais “os maiores sucessos” e assumiu que estes “terão sempre” o apoio da autarquia para que se possam “ter bons homens e mulheres no dia do amanhã”.

Pedro Ramos, secretário regional da Saúde, que foi convidado pela autarquia para estar presente na cerimónia, frisou o facto de “na área da Saúde, a natalidade ter o seu apoio, porque baixou”, ao mesmo tempo que a Região padece de um “índice de envelhecimento elevado”.

Na Região Autónoma da Madeira salientou o governante, “por cada 100 jovens nós temos 127 menos jovens, e a dignidade do ciclo de vida na nossa Região, desde o nascimento, a infância, adolescência, idade adulta e menos jovens, temos de ter todas as intervenções necessárias para que haja qualidade de vida e ao longo do nosso ciclo de vida”.

Recorde-se que foi publicado no Diário da República, no último dia 26 de Julho, o Regulamento de Incentivo à Natalidade no Município do Porto Santo. Este Regulamento fora aprovado por maioria, com os votos favoráveis do PSD e MAIS Porto Santo e abstenção do PS, na sessão ordinária da Assembleia Municipal de 23 de Abril de 2019, sob proposta da Câmara Municipal de 12 de Abril. Assim, com esta deliberação aprovada, o presente regulamento produz efeitos após a publicação em Diário da República e aplica-se às crianças nascidas ou adoptadas a partir de 1 de Janeiro de 2019.