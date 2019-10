Câmara de Santa Cruz aceitou abaixo-assinado contra encerramento da Feira do Santo da Serra

Através de um comunicado de imprensa, a Câmara Municipal de Santa Cruz revela que hoje aceitou o abaixo-assinado entregue naquela autarquia contra o encerramento da Feira do Santo da Serra.

No entanto, continua a lamentar “o aproveitamento político da CDU”, embora considere que “o senhor deputado Edgar Silva já teve hoje outro comportamento de respeito pelas instituições”.

“A nossa decisão é irreversível e tomada num quadro de respeito pela lei, no âmbito do qual foram cumpridos todos os preceitos legais”, refere, acrescentando que esta decisão “não é negociável”.

Diz ainda que “a fase de negociações, de planos de pagamentos e soluções já foi encerrada e teve a duração dos seis anos”, sendo que “nenhuma das oportunidades dadas aos feirantes foi respeitada por estes”.

“O programa apresentado à população do Santo da Serra, e sufragado por essa mesma população, não previa qualquer intervenção na Feira, nem a manutenção da mesma. Assim, a nossa prioridade não são os programas e agendas políticas da CDU”, acrescenta.

Adianta que para o Santo da Serra estão previstos e serão cumpridos os investimentos de ampliação e requalificação do mercado agrícola (no âmbito do qual têm lugar todos aqueles que querem cumprir os seus direitos, obrigações e respeito pelos regulamentos existentes) e a transformação da Escola da Achada do Barro em Centro Intergeracional.

“Estas duas prioridades respondem aos anseios e necessidades da população do Santo da Serra, e respondem também à necessidade de uma correcta gestão dos dinheiros públicos. Estes são produto do trabalho e da contribuição de munícipes cumpridores e não devem servir para sustentar quem não cumpre e não aceita as regras de uma sociedade democrática”, concluiu.