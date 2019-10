Câmara de Lobos assinala Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza

Com o intuito de aprofundar a reflexão em torno do fenómeno da pobreza e exclusão social, a Câmara Municipal dinamizará, a 17 de Outubro, o I Fórum de Intervenção Social de Câmara de Lobos, subordinado ao tema ‘Modelos e Práticas Inclusivas’, no âmbito do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza.

Marcado para o Museu de Imprensa-Madeira, esta iniciativa enquadra-se no Plano Regional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, 2018-2022, que envolve várias entidades regionais e a ideia é “refletir sobre o fenómeno e partilhar práticas inclusivas de intervenção social em curso na Madeira, em Portugal Continental e outros contextos, de modo a recriar estratégias para abordar os problemas estruturais através de medidas de carácter preventivo que evitem a persistência da pobreza e da exclusão social”, refere nota da autarquia de Câmara de Lobos.

O programa conta com especialistas nacionais e regionais potenciando “excelentes condições” para a partilha e aprofundamento de conhecimentos. Fernando Nobre dinamizará a conferência ‘Pobreza e Exclusão Social em Portugal e no Mundo’, enquanto Ana Ferreira Martins apresentará o livro da sua autoria ‘A Vivência da Pobreza no Universo dos Centros Sociais da AMI’.

Caberá ainda a Ricardo Fabrício abordar o tema ‘A Inovação Social no Combate à Pobreza e à Exclusão Social: A Introdução de Moedas Locais ou Complementares’.

A Mesa Redonda, subordinada ao tema ‘Práticas Inclusivas de Intervenção Social no domínio da Pobreza e Exclusão Social’ contará com a presença de oradores das seguintes entidades: Administração Regional do Norte/ Divisão Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências/ Centro de Respostas Integradas Porto; Associação Protetora dos Pobres; Casa de Saúde S. João de Deus; Centro Social e Paroquial de Santa Cecília e Instituto de Segurança Social da Madeira, IP- RAM.

A iniciativa decorrerá entre as 9h30 e as 17h15, no Museu de Imprensa da Madeira – Câmara de Lobos. A entrada é livre mas sujeita a inscrição através do e-mail: [email protected] e/ou através do nº 291911080.