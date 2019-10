Café Memória da Madeira assinala três anos de actividade com conferência

O Café Memória da Madeira assinala neste mês de Outubro, três anos de actividade que serão celebrados sábado, dia 26, com uma conferência sobre ‘Autocuidado, dignidade e bem estar na Pessoa com Demência e o seu Cuidador’, a cargo de Isabel Fragoeiro, enfermeira especialista em Saúde Mental e Psiquiatria, Presidente da Delegação da Madeira da Alzheimer Portugal e Presidente da Escola Superior de Saúde da Universidade da Madeira.

Como habitualmente, a sessão está marcada para as 9 horas, no Restaurante Yuan Sushi Wok do MadeiraShopping e destina-se a pessoas com demência, com problemas de memória e Cuidadores. A participação é livre e aberta a todos os interessados.