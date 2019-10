Brexit em debate na UMa

A Associação de Investigação Científica do Atlântico (AICA) organiza a conferência “Brexit: Implicações e Cenários a nível Político e Económico”, que irá decorrer no dia 28 de Outubro no Edifício da Reitoria da Universidade da Madeira (sala do Pátio I), no Colégio dos Jesuítas, entre as 10 horas e as 12h30.

Os oradores vão abordar o tema também na perspectiva das empresas, tendo sido convidados o Professor Doutor Luís Lobo-Fernandes, doutorado em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade de Cincinnati, Estados Unidos, e a Professora Doutora Helena Guimarães, doutorada em Economia Política Internacional, pela mesma instituição de ensino.

Com as temáticas “Brexit: Modelos para as futuras relações económicas UE-Reino Unido” e “Brexit: um duro golpe no projeto de unidade europeia”, o debate será moderado pelo Professor Doutor Celso Nunes, da Universidade da Madeira.

As entradas são gratuitas.