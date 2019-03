Bloco de Esquerda assinala hoje o Dia da Mulher com jantar

O Bloco de Esquerda resolveu assinalar o Dia da Mulher nesta quinta-feira de luto nacional pelas mulheres assassinadas em contexto de violência doméstica.

“A necessidade de combater este flagelo social da violência doméstica que tantas vidas de mulheres tem ceifado e muitas mais mantém em longa tormenta”, vai marcar o tom das intervenções políticas dos dirigentes regionais do Bloco, no jantar comemorativo que decorrerá hoje, a a partir das 19h30, no restaurante ‘O Garfo’, em Santo António (Funchal).

“A luta pelos direitos das mulheres, pela igualdade salarial, contra a violência de género ou contra o assédio são causas que o Bloco vem defendendo desde a sua fundação e serão o foco das intervenções políticas”, realça o partido.