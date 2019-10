Bispo e sexóloga ‘frente a frente’ no fecho do ‘Madeira 7 Talks’

De um lado o Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, do outro, a sexóloga e apresentadora de TV, Vânia Beliz. Esta dupla improvável e sem preconceitos encerrou a 2ª edição da conferência ‘Madeira 7 Talks’, realizado esta tarde no Nini Design Centre, no emblemático edifício do Molhe - Fortaleza da Nossa Senhora da Conceição.

Com o escritor António Barroso Cruz a mediar as conversas, D. Nuno Brás comprovou ser um bispo ‘fora da caixa’. Reconheceu que na Madeira “ainda há muita gente a passar pobreza”, falou do caso Padre Martins e da sua reabilitação, por concluir, após conversa com o próprio, que já não existiam as razões que pudessem ter existido na altura da sua suspensão. Assegura que a decisão de suspender a medida aplicada há 42 anos “não foi tão difícil” como alguns possam pensar, que mantém “uma relação muito boa” com o pároco da Ribeira Seca – Machico, e que espera voltar “nestes dias” àquela paróquia.

D. Nuno Brás confessou também estar surpreendido com o muito carinho que tem recebido dos madeirenses sempre que sai do Paço Episcopal. “Aqui no Funchal quase toda a gente me cumprimenta. Isso faz-me sentir em casa”, disse.

Aproveitou também para fazer reparos à liberdade de imprensa quando todos os canais há mesma hora repetem os mesmos conteúdos. Deu o exemplo do dia anterior, onde após um ‘zapping’ por todos os canais de televisão nacionais, todos davam a mesma coisa: “Valha-me Deus. É insuportável”, desabafou no meio da conversa onde também se falou de sexologia. Vânia Beliz deu conta do trabalho que tem vindo a realizar em África. Diz que a sua missão “é ajudar as pessoas a serem mais felizes e saudáveis”.