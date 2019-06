Bandeiras Azuis hasteadas no areal do Porto Santo

O município do Porto Santo, hasteou esta manhã, quatro bandeiras azuis em diversas zonas da praia do Porto Santo, numa cerimónia que contou com diversas entidades locais.

A primeira zona a receber a Bandeira Azul foi a zona dos balneários Municipais, lugar emblemático do areal porto-santense.

Rubina Brito, responsável pelo departamento do ambiente na Câmara Municipal do Porto Santo, salientou a importância do momento que muito dignifica a emblemática praia do município.

Este ano, para além da zona balnear da Fontinha, a edilidade vai içar a bandeira azul, “em mais zonas”, nomeadamente no Hotel Pestana Porto Santo, com duas faixas de cem metros galardoadas coma bandeira azul, no Hotel Vila Baleira, com uma faixa de 150 metros. A zona balnear da Calheta será, este ano, concessionada por uma empresa privada.

Segundo Rubina Brito, é com agrado que se verifica o crescimento deste galardão no Porto Santo, uma vez que simboliza a “excelência” e “oferece uma boa qualidade ambiental aos banhistas”, para além de uma “boa qualidade de serviços, equipamentos e segurança”, considerando que é um bom cartaz para o município.

Por outro lado, a responsável pelo ambiente alertou para o facto se hastear, mais uma vez, a bandeira de ‘praia acessível’, como forma de oferecer mais condições aos banhistas com menor grau de mobilidade, permitindo uma melhor deslocação ao areal.