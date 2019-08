Associação de Produtores da Ilha do Porto Santo promove concurso de fotografia até dia 31

A Associação de Produtores da Ilha do Porto Santo (APIPS) está a promover, desde de dia 1 de Agosto e até ao próximo dia 31 do corrente mês, um concurso de fotografia com o objectivo de promover o Porto Santo através do contexto agrícola.

Assim, a APIPS desafia os agricultores locais a participar no concurso ‘Cá da Terra’, captando o que de melhor o Porto Santo tem para oferecer e enviando as suas fotografias (no máximo três por participante) para o email [email protected], identificadas com o nome completo, morada e contacto do autor, até ao fim do mês.

De referir que o concurso é aberto a toda a população portuguesa, desde que concorram com fotografias do Porto Santo em âmbito agrícola.

O júri será composto por Hugo Brandão, presidente da APIPS, Jocelino Velosa, director regional para a Administração Pública, Pedro Menezes, fotógrafo profissional, e pela população através das redes sociais, nomeadamente o Facebook.

As fotos a concurso serão divulgadas no dia 1 de Setembro na página oficial de Facebook da Associação, decorrendo o período de votação até 14 de Setembro. Os resultados serão divulgados na mesma página no dia 15.

O vencedores serão depois contactados por email, a fim de receber o prémio.

O primeiro classificado ganha uma viagem de barco à Madeira, no Lobo Marinho, ou caso o vencedor seja de fora do Porto Santo uma viagem Madeira-Porto Santo.

Já o segundo premiado ganha um jantar para duas pessoas no bar/restaurante Quinta da Tamargueira.

Ao último classificado caberá um cabaz de frutas, legumes e produtos da época da ilha.