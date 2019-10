ARM realiza formação sobre implementação de planos de eficiência hídrica nos edifícios

Através de um comunicado de imprensa, a Águas e Resíduos da Madeira (ARM) revela que realizou hoje uma acção de formação sobre o tema ‘Eficiência Hídrica nos Edifícios – Plano de Implementação’, em parceria com a FUNDEC– Associação para a Formação e o Desenvolvimento em Engenharia Civil e Arquitectura, na qual participaram técnicos da ARM e das câmaras municipais regionais.

Esta iniciativa, promovida no âmbito de uma colaboração entre a ARM e os municípios da RAM, tem como objectivo contribuir para a formação técnica dos participantes no que diz respeito ao desenvolvimento de métodos de caracterização das necessidades e consumos, bem como para a adopção de soluções mais eficientes no uso da água, nomeadamente na sua integração no desenvolvimento de um plano de implementação para procurar melhorar a eficiência hídrica.

“A maior eficiência no uso da água no sector urbano traduz-se numa redução de caudais captados e dos volumes de águas residuais, contribuindo para a preservação das disponibilidades e reservas estratégicas deste recurso e da sua qualidade e permitindo que os consumidores usufruam de um benefício económico evidente ao reduzirem o seu consumo”, refere.

Conclui, dizendo que, cada vez mais, os projectos de novos empreendimentos e edifícios, a sua reabilitação, bem como os espaços verdes associados são desafios para a implementação de um uso da água racional e ajustado.