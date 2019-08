Apoio a pequenas cirurgias inicia-se com 23 beneficiários

É a primeira fase de um programa criado recentemente pela Câmara Municipal de Santa Cruz e que tem por objectivo combater as listas de espera nas pequenas cirurgias, permitindo que os munícipes abrangidos pelo apoio possam recorrer a unidades privadas de saúde para serem operados.

Hoje foram assinados os primeiros 23 contratos, num investimento de mais de 60 mil euros, estando as inscrições para o apoio ainda a decorrer.

Segundo Filipe Sousa, a autarquia pretende que este seja um processo rápido, uma vez que os beneficiários estão há vários anos à espera de vaga no Serviço Regional de Saúde.

Refira-se, aliás, que o Programa de Apoio à Realização de Pequenas Cirurgias tem na sua génese os crónicos problemas do Sistema Regional de Saúde, onde as listas de espera são uma das faces mais gravosas e com maiores consequências na vida das pessoas.

É assim que, dentro das suas possibilidades, a Câmara de Santa Cruz lançou um programa de apoio à realização de pequenas cirurgias, nomeadamente em áreas como a Oftalmologia, Ortopedia, Otorrino, Urologia e outras áreas que possam vir a ser necessárias.

Este programa pretende assim direccionar alguns recursos financeiros (cerca de 100 mil euros numa primeira fase) para de forma inovadora no quadro autárquico regional dar uma resposta mais rápida e próxima aos problemas de saúde dos munícipes de Santa Cruz. O apoio será dado directamente às famílias residentes no concelho de Santa Cruz. O programa dirige-se a preferencialmente a pessoas com poucos rendimentos ou em longos processos de lista de espera.