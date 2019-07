APM investe quase 19 mil euros para promover Madeira no Brasil

A Associação de Promoção da Madeira (APM) separou 19 mil e 800 euros, acrescidos de IVA, para promover o destino Madeira no Brasil.

O trabalho foi entregue à AFT Comunicação Estratégia e Marketing. Depois do contrato assinado esta segunda-feira, a agência brasileira tem agora dez dias, a partir de amanhã, para apresentar um plano de actividades, do qual deve fazer parte um cronograma com a descrição de todos os trabalhos a realizar pela empresa no Brasil.

O preço estipulado é fixo, não existe lugar a qualquer alteração de verbas, e corresponde ao valor necessário para a realização de todos os trabalhos inerentes à execução da totalidade da promoção adquirida.